Sempre un passo avanti. Il Benfica ha ufficializzato l'acquisto di Andreas Schjelderup, 18enne norvegese sul quale erano tutte le big europee. Il giocatore ex Nordsjaelland ha firmato un contratto che lo terrà al Da Luz fino a giugno 2028 ed è costato 9 milioni di euro più 5 di bonus. Sempre in Scandinavia, Rui Costa aveva già pescato in questa sessione con Casper Tengstedt dal Rosenborg.