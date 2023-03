Il Benfica ha annunciato il rinnovo di Odysseas Vlachodimos fino al 30 giugno 2027. Il portiere era sotto contratto fino al 2024 e ha quindi prolungato per altre tre stagioni. Il 28enne nazionale greco è arrivato al Lisbona nell'estate del 2018 per 2,4 milioni di euro dal Panathinaikos, diventando ben presto titolare inamovibile. Ha vinto un campionato portoghese (2018/19) e una Supercoppa, per un totale di 210 partite ufficiali.