"È giovane, ha iniziato diverse partite e continua a migliorare. È un grande talento ed è molto umile, è sempre concentrato. Ama il club e lo si vede in campo, siamo contenti di lui". Sono queste le dichiarazioni di Roger Schmidt su Antonio Silva, promettente difensore centrale del Benfica. Le ultime prestazioni del 19enne portoghese non sono passate inosservate alle big europee, con il PSG tra i club più interessati, secondo A Bola, e pronto a sborsare una cifra compresa tra i 50 ed i 60 milioni per assicurarsi le sue prestazioni.