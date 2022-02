A pochi giorni dall'ottavo di finale di Champions contro il suo ex Ajax, Jan Vertonghen, oggi difensore del Benfica, ha rilasciato un'intervista al media olandese Het Parool. "L'Ajax è nel mio cuore, ma, siamo chiari, voglio continuare a giocare e ho ancora un anno e mezzo di contratto con il Benfica. Lì ho ancora una casa, mia moglie è di Amsterdam ma voglio ancora giocare e per come mi sento posso andare avanti tre o quattro anni ancora. Mi vedo di ritorno all'Ajax, ma con una funzione diversa" - ha dichiarato il difensore belga.