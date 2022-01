Ismael Bennacer corre veloce verso Milan-Juve. Niente riposo per il centrocampista, poche ore dopo l'eliminazione della sua Algeria in Coppa d'Africa, arrivata con la sconfitta contro la Costa d'Avorio di Franck Kessie (in gol), è rientrato a Milano e si è subito messo al lavoro per tornare a disposizione di Pioli: Bennacer si è recato questa mattina a Milanello, dove ha svolto un allenamento defaticante.



DI RIENTRO - Crescono quindi le speranze dei rossoneri di averlo in campo domenica per il big match con la Juventus, uno scontro cruciale per la lotta Champions e per mantenere viva la rincorsa scudetto sull'Inter. Pioli ci spera, per allungare le rotazioni e avere alternative non tanto per Tonali, quanto più per un Bakayoko che non ha convinto neanche contro lo Spezia e un Krunic adattabile ma non di ruolo. Decisiva la giornata di domani, ma Bennacer vede sempre più vicino il rientro lampo per Milan-Juve.