Dicembre 2013, Galatasaray-Juventus. Una partita a suo modo storica, che definire stregata per la Juve di Antonio Conte è persino riduttivo. Ma che segnò anche una svolta nella carriera di Paul, ogni paragone va assolutamente preso con le pinze. Ma la sensazione è che in questo avvio di stagione possa essere arrivata una. Le decisioni di Max Allegri vanno in un senso ben preciso: Bentancur, o quantomeno non soltanto. In assenza del bosniaco spetterà probabilmente a Emre Can posizionarsi davanti alla difesa, mentre una convivenza di Bentancur e Pjanic è auspicabile ancor più che possibile. Così da esaltare le caratteristiche dell'ex Boca, non da regista puro ma da. “Allegri mi chiede più personalità e di giocare più vicino all'area per segnare il primo gol con la Juventus. È una cosa che mi chiede sempre. Nella mia carriera, anche se ancora breve, non ho segnato molti gol. Cerco di sfruttare le mie occasioni. Spero che il gol arrivi presto”: era domenica scorsa quando Bentancur si raccontava così a Sky Sport. Detto, fatto. Così da potercommuovendosi.– E mentre Allegri cambia la gestione di Bentancur, con risultati già evidenti sotto gli occhi di tutti, la sua posizione è sempre più al centro del progetto bianconero.la scelta di inserirlo in un centrocampo ridotto numericamente (appena cinque i giocatori di ruolo rimasti) ma di altissimo livello è una conferma senza tema di smentita. Così come quell'offerta spedita al mittente giunta in estate, targataIn questi mesi poi, motivazione che han fin qui influito seppur in minima parte all'incedibilità totale del giocatore. Una pratica da archiviare, in agenda ormai da un anno. Con la giusta fretta, non troppa. Perché@NicolaBalice