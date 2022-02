Rodrigo Bentancur ha salutato da pochi giorni la Juventus per trasferirsi a titolo definitivo al Tottenham per una cifra complessiva di 25 milioni di euro (di cui 6 di bonus) e, dopo aver trascinato il suo Uruguay nell'ultima sfida contro il Venezuela, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni al sito ufficiale degli Spurs. "Arrivo in un grande club con grandi giocatori. Sono felice così come lo sono stato quando ho saputo dell'interesse del club nei miei confronti. Vestire questa maglia sarà un onore: ho sempre amato la Premier League e ora ho la chance di giocarci insieme a dei giocatori di altissimo livello", ha detto.



Sulla possibilità di lavorare con Conte in Premier: "Mi aiuterà molto a crescere come calciatore e daremo tutto per rappresentare al meglio il Tottenham, tutti insieme. Sono un giocatore molto tattico, che ama coprire gli spazi liberi, che vuole riconquistare il pallone e spostarlo avanti rapidamente. Devo migliorare e so che posso farlo. Conte è un grande tecnico, vuole il 150% dai suoi e da lui imparerò molto: mi migliorerà anche mentalmente, è una grande motivazione per me".