E mentre l’urna di Doha vale come un altro degl’infiniti giri di coltello nella piaga dell’eliminazione che attendono il calcio italiano da qui al Mondiale, prepariamoci a godere le emozioni di quello che potrebbe essere il week-end più importante del campionato.È il momento della verità, incidentalmente bagnato dai primi sold-out dopo 25 mesi, con 2 forse 3 stadi che ritrovano il gusto del tutto esaurito vero e non solo contingentato dalle norme anti-covid.Non c’è una favorita, ma l’Inter dei 7 punti in 7 partite non dà grande speranza ai suoi tifosi. Torna Brozovic, tornasse anche l’Inter sarebbe un’altra storia. Tornerà, basterà? Allegri ha l’arma per fermarla, c’era quasi riuscito a gennaio, in SuperCoppa e in trasferta, quando ancora Inzaghi sembrava non avere rivali e lui non aveva Vlahovic. Non sarà una bella partita, come in come ci aspettiamo che sia Atalanta-Napoli, ma ci divertiremo lo stesso. Spalletti non può fermarsi, ma Gasperini non regalerà nulla. Tutto è possibile, anche che Pioli – giocando per ultimo – si ritrovi sulla racchetta il colpo del match-ball.