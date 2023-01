Il 2022 è andato ufficialmente in archivio e per tanti il 2023 dovrà essere gioco forza l'anno del grande riscatto, quello in cui buttarsi alle spalle difficoltà e delusioni e provare a cambiare percorso e direzione in molti casi non solo alla propria stagione, ma anche al proprio futuro. E in Serie A sono tanti i casi eclatanti, partendo da Pogba, De Ketelaere e Lukaku, ma allargandosi fino alla Sampdoria nella sua quasi totalità. Sono tanti i nomi nella nostra gallery, ma per loro e per tutti i tifosi delle loro squadre un augurio di un 2023 in forte rilancio.