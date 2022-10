Karim Benzema, fresco vincitore del Pallone d'oro, ha annunciato che ci sarà presto un evento a Lione per celebrare la vittoria: "Sono davvero felice che tutto il popolo di Lione sia orgoglioso di me, cerco di rappresentarlo il più possibile. La città di Lione sarà sempre nel mio cuore e stiamo preparando qualcosa per celebrare il mio Pallone d'Oro, un evento che delizierà tutti".