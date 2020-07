Sul suo profilo Youtube, Karim Benzema parla di tutto. Ecco un estratto.



PALLONE D'ORO - "Se ci penso? Certamente. Fin da piccolo l’ho sempre sognato. Credo che per un giocatore professionista sia normale pensarci. Però devo dire che non mi rompo la testa. Nel senso che ci penso ma non è un pensiero fisso che mi rovina la giornata e mi impedisce di dormire la notte".



DRIBBLING - "I primi cinque dribblatori secondo me? Beh, ne basta uno: Neymar. Mi fermo qui".



CON CHI AVREBBE GIOCATO - "Con quali giocatori mi sarebbe piaciuto giocare? Sicuramente con Ronaldo, il Fenomeno, e Zidane…".