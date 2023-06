Novità di mercato importanti quelle raccontate dal Corriere dello Sport in chiave Fiorentina. Secondo il quotidiano, la società Viola è al lavoro su Domenico Berardi per l'imminente finestra di mercato. Si tratta di un profilo seguito lungamente da Commisso e i suoi che potrebbero tentare di nuovo l'assalto nel corso dei prossimi mesi.



CONTATTO - Berardi e la Fiorentina si sono parlati in occasione dell'ultima giornata di campionato e il club gigliato ha incassato il sì del giocatore a trasferirsi a Firenze. Diverso il discorso sui dialoghi fra le società. Il Sassuolo chiede 20 milioni di euro per il suo esterno, la Fiorentina pare al momento non volersi spingere oltre i 13 milioni. Possibile che la chiave di volta possa essere rappresentata da alcune contropartite che i Viola potrebbero inserire nell'affare.