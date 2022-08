Altra giornata di affari, trattative, telefoni che squillano e strette di mano. Il Bologna ha ufficializzato l'arrivo del difensore centrale uruguaiano Joaquin Sosa, classe 2002 preso dal Nacional (l'anno scorso in prestito al Liverpool di Montevideo). Annunci ufficiali anche per Alberto Grassi all'Empoli: il centrocampista classe '95 arriva dal Parma in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni.



Al Sassuolo ci sarà ancora Domenico Berardi: il capitano ha firmato il rinnovo fino al 2027. Chi invece rinuncia a un giocatore è il Lecce, che oggi ha ufficialmente abbandonato la trattativa per il centrocampista classe '96 del Rostov Mathias Normann: "L'U.S. Lecce comunica che, a causa del protrarsi della procedura relativa al tesseramento del calciatore Mathias Normann, ha deciso, di comune accordo con l'atleta, di interrompere in via definitiva l'iter finalizzato all'acquisizione delle prestazioni sportive".



LE UFFICIALITA' DI OGGI

Sosa (d) dal Nacional al Bologna

Grassi (c) dal Parma all'Empoli

Berardi (a) rinnovo col Sassuolo