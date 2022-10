L'esterno della Sampdoria, Bartosz Bereszynski ha parlato a Sky nel prepartita della sfida contro l'Inter.



"Dobbiamo fare la partita perfetta. Sappiamo che l'Inter è in un momento di grande forma, come dimostra anche il percorso in Champions, ma anche noi arriviamo a Milano con energia positiva dopo il successo di Cremona. Dobbiamo essere concentrati e lottare per 90 minuti".