Nuovo capitolo nella vicenda Denis Bergamini, l'ex calciatore trovato morto il 18 novembre 1989. La sua ex fidanzata Isabella Internò è accusata di concorso in omicidio.



Intanto, come si legge sul Corriere della Sera, davanti alla Corte d'Assise di Cosenza ha deposto un'altra ex (segreta) di Bergamini, Roberta Alleati: "Lui mi diceva che mi amava moltissimo, come non aveva mai amato nessuna, che ero la donna della sua vita. E quando mi chiese di sposarlo, una sera a cena a Cervia, era fine agosto del 1989, mi lasciò di stucco, anche perché mi aveva annunciato di volere un figlio, il più grande sogno della sua vita. Al telefono, due giorni prima della sua morte, lo sentii strano, Mi disse che non c'era nulla di particolare, ma dopo qualche insistenza mi confessò che c'era qualcuno che gli voleva male. Gli chiesi perché, mi rispose che l'unico torto che poteva aver fatto è quando ha lasciato Isabella. Siamo in Meridione e forse per qualcuno è stato un affronto. Denis era stalkerizzato da Isabella. La loro storia finì per sfinimento, perché lei era gelosissima e non lo lasciava vivere".