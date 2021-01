Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex capitano dell'Inter, esprime la propria opinione in merito alle contendenti allo scudetto.



“Il Milan è la mia favorita, ma da subito. Dalla prima di campionato ho visto cose incredibili. Il Milan ha terzini velocissimi, chi ha Theo Hernandez? L’Inter ha Hakimi, ma sono giocatori diversi. Kessie è il centrocampista più forte del campionato. Ci sono trequartisti che si integrano bene, Calhanoglu ha statistiche fondamentali. Il valore aggiunto dell’Inter è Conte. L’Inter non ha la rosa del Milan. Anzi, 2-3 squadre sono superiori. Per me l’Inter è la quarta forza del campionato”.