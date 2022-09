Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, ha espresso il proprio parere in merito alle difficoltà di gioco palesate nell'ultimo periodo dalla squadra nerazzurra.



“Dalle scelte di Inzaghi si capisce che questa Inter è in difficoltà, la squadra è impaurita e fisicamente non sta bene. Mi dispiace dirlo ma si è visto anche contro il Bayern, i tedeschi accettavano l’uno contro uno dietro ma all’Inter mancava il calciatore in grado di impensierirli e non riuscivano ad arrivare su nessuna giocata lunga”.