Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, ha espresso la propria opinione in merito alla vittoria ottenuta dai nerazzurri contro il Torino.



"Vado controcorrente ma dico che l'Inter ha vinto come piace a me. Tutti hanno dato tutto, anche il pubblico. Il pubblico dell'Inter non è un pubblico che aiuta nelle difficoltà e invece tutto questo ti ha fatto vincere la partita. Il Affrontare il Toro dopo la Champions è dura".