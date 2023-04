“Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria. Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali”. È quanto si legge nel bolletino medico dell’ Ospedale San Raffaele, relativa al quadro clinico di Silvio Berlusconi, firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.



L'attuale patron del Monza, ed ex presidente del Consiglio e proprietario del Milan, era stato ricoverato due settimane fa in terapia intensiva, a causa di una polmonite che si era aggiunta alla leucemia per la quale il patron di Mediaset era già in cura.