Silvio Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele di Milano: accompagnato dalla fidanzata Marta Fascina, l'ex Presidente del Consiglio è uscito in auto dall'ospedale, dove era ricoverato dal 5 aprile, e proseguirà le terapie nella sua casa di Arcore.



TERAPIE AD ARCORE - Le condizioni dell'ex proprietario del Milan, attuale numero 1 del Monza, hanno consentito ai medici di decidere per le dimissioni: la sua auto ha fatto una breve sosta davanti ai cancelli dell’ospedale e Berlusconi ha brevemente salutato con la mano, poi la macchina è subito partita per Arcore. Affetto da leucemia cronica, era stato ricoverato per una polmonite nel reparto di terapia intensiva, dove era rimasto fino al 16 aprile, prima di essere trasferito nel reparto ordinario.