"Berlusconi era per me una persona cara e un vero amico, ammiravo sinceramente la sua saggezza e la sua capacità di prendere decisioni lungimiranti", il messaggio del presidente russo Vladimir Putin per la morte di Silvio Berlusconi. "Sarà ricordato in Russia come un sostenitore coerente e di principio del rafforzamento delle relazioni amichevoli tra i nostri Paesi. Ha dato un inestimabile contributo allo sviluppo della partnership russo-italiana reciprocamente vantaggiosa", ha aggiunto Putin, come riporta Ria Novosti.