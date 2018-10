A margine di un comizio di Forza Italia in centro a Milano, Silvio Berlusconi ha parlato anche della nuova avventura iniziata nel mondo del calcio, alla guida del Monza. Ecco le sue parole, raccolte dall'inviato di Calciomercato.com, Federico Albrizio: "Vi dico che come portiere non ci saprei fare, ma per il Monza noi abbiamo in mente un progetto particolare. Pensiamo ad una squadra molto giovane, ad una squadra di italiani, a una squadra di ragazzi che avranno i capelli molto in ordine: c'è già il primo parrucchiere di Monza che gli taglierà i capelli gratis. Che assolutamente non dovranno avere tatuaggi, che non dovranno portare orecchini vari, che saranno degli esempi di correttezza in campo, che si scuseranno con gli avversari se gli avranno fatto un fallo, che chiameranno l'arbitro con la parola 'signor' davanti, che stringeranno la mano agli avversari a fine partita, e che se gli chiederanno l'autografo non scriveranno uno scarabocchio illeggibile. Che andranno sempre in giro a modo: insomma… qualcosa di diverso dal calcio attuale!". Interrogato sul possibile arrivo di Kakà, Berlusconi si è allontanato sorridendo.