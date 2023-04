Un fermo immagine tratto da un video mostra tre dei cinque figli di Silvio Berlusconi, ovvero Pier Silvio, Barbara e Marina mentre si salutano con un lungo e affettuoso abbraccio davanti al settore Q1 dell'ospedale San Raffaele di Milano, dopo una visita al padre, che da due giorni è ricoverato in terapia intensiva.Per Berlusconi (malato di leucemia e alle prese con una polmonite) si tratta del terzo giorno di ricovero al San Raffaele per Silvio Berlusconi. Come riferisce il bollettino riportato da Corriere.it, la giornata per l'ex presidente del Consiglio ed ex presidente del Milan è stata di sostanziale riposo senza grandi novità, dopo le telefonate di ieri, tra gli altri, a Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Anche le dichiarazioni dei familiari e degli amici che gli fanno visita ricalcano quelle rilasciate la vigilia. Le condizioni del Cavaliere, che è presente e lucido, sono gravi ma stabili in un quadro di cauto ottimismo dopo la paura di mercoledì. Al fianco di Berlusconi è costante la presenza della «moglie» Marta Fascina, del fratello Paolo e dei figli, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, che vanno e vengono in ordine sparso in ospedale., 56 anni, è la sua erede designata: presidente di Fininvest (cassaforte di famiglia) e di Mondadori. C’è chi sussurra anche che possa essere la prossima leader di Forza Italia, ma lei ha sempre smentito.Poi c’è, capo di Mediaset e marito della conduttrice Silvia Toffanin.Gli altri figli sono(38 anni), già ai vertici del Milan dove si scontrò anche con Adriano Galliani;(36 anni e unica defilata rispetto a responsabilità dirette dell’impero di famiglia) e, 34 anni, imprenditore che sta incassando diversi successi nelle start up.