Alla vigilia del, parla, attuale patron dei brianzoli ed ex patron dei rossoneri: "Il Milan è la mia squadra del cuore, andavo a vedere le partite con mio papà, anche lui tifoso rossonero - racconta a Sky Sport -.. Se dovesse perdere il Milan sarei soddisfatto, ma la metà del cuore che tiene per il Milan sarebbe distrutta.. Il Milan è legato alla figura di mio papà, a cui volevo un bene assoluto., sono contento quando vince,. Il Milan lo seguo sempre in televisione".Quando ho preso il Milan volevo che diventasse la squadra più forte del mondo e ci sono riuscito. Ho vinto tutto. Del ‘94 ho un ricordo forte. Ero a Roma per chiedere la fiducia al Governo e quindi non sono riuscito a vedere la finale di Atene. Ho chiamato Galliani a fine partita e mi ha detto che avevamo vinto 4-0. Comunque inanellando tutto quello che abbiamo vinto, ancora un po’ di orgoglio lo sento dentro. A Maldini voglio molto bene, è figlio e padre di giocatori del Milan. Voglio bene a tanti del mio Milan. A Gullit, a Van Basten. Il più grande? Baresi, giocatore fantastico, uomo di un’onestà incredibile, amato e rispettato da tutti, anche dagli avversari".