Silvio Berlusconi va verso le dimissioni. Domani il leader di Forza Italia potrebbe lasciare l'ospedale San Raffaele di Milano dove è ricoverato da quasi un mese di ricovero.



USCITA - Lo fanno sapere fonti vicini all'ex premier. In giornata, quattro dei cinque figli, gli avevano fatto visita insieme anche a Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset. Domani è atteso un nuovo bollettino medico, il settimo da quando Berlusconi è stato ricoverato per curare un'infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica.



CONVENTION - Il prossimo impegno pubblico del Cavaliere potrebbe essere sabato quando è prevista la convention di Forza Italia. Un intervento di Berlusconi è previsto dalla scaletta dell'evento, resta da capire se via telefono o con un messaggio registrato. A riportarlo è Repubblica.