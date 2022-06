Dopo una grande seconda parte di stagione con la maglia del, Adriansi è conquistato la possibilità di esordireDal ritiro è stato intervistato dall’agenzia di stampa spagnola EFE. Si è parlato della chiamata del CT, dei gravi problemi di salute, del futuro possibile in una big e, soprattutto, della scelta di andare a giocare al Parma."C’è stata una opportunità per tornare a casa in estate., ma alla fine il calcio è fatto di decisioni e io ho deciso, pensato e creduto che la miglior opzione fosse andare(che al momento era appena stato portato in Emilia dal presidente Krause, ndr) e mi ha trasmesso fiducia. Ho capito che era il mio momento per fare il salto nel calcio professionistico"."L’interesse di? IMi hanno dato l’opportunità a inizio stagione di stare con loro anche dopo i problemi di salute che ho avuto. Penso solo a fare il meglio possibile il prossimo anno e vediamo se riusciamo a salire in Serie A: è questo il progetto del club e abbiamo i giocatori per farlo. Poi quel che sarà sarà, ma io sono molto felice al Parma”.