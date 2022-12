Federico Bernardeschi, nel suo intervento al canale Twitch di Cronache di Spogliatoio, ha parlato anche di Cristiano Ronaldo, suo ex compagno alla Juventus, che sta attraversando un periodo complicato dopo la risoluzione con il Manchester United: "Mi dispiace per Cristiano, è uno dei 3 giocatori più forti della storia, per quello che ha dimostrato, che è stato, avrebbe meritato un finale di carriera diverso. Mi dispiace anzitutto a livello umano, per l’uomo che è. Un giocatore del suo livello è giusto che smetta quando vuole ma bisogna essere lucidi e capire quando è il momento più adatto. Fossi stato compagno di CR7 al Manchester United, avrei accettato la sua decisione. Sono un professionista, che lui voglia o meno rimane in squadra, io continuerei a dare tutto per la maglia".