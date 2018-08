Intervistato da La Tercera, l'ex centrocampista dell’Inter, Nicola Berti ha parlato della prossima stagione dell’Inter partendo dal possibile affare Vidal: “E' fatta? Davvero? Già ufficiale? Se arriva Vidal l'Inter diventa super!".



Volevamo giusto chiederti come si sente per l'arrivo del cileno, ma sembra chiaro il tuo stato d'animo...

"Se lo prendono sarei molto eccitato. Mi piace moltissimo come giocatore e poi gli piace segnare e correre in campo. Combatte su ogni palla, spero veramente che arrivi".



Cosa porterà al team di Spalletti?

"Contribuirà molto, sotto tutti gli aspetti: come giocatore e come leader. Con lui raggiungeremmo il livello della Juve, te lo assicuro. E potremo combattere per lo scudetto, anche se spero che l'Inter possa avere un ruolo importante in Champions League".



Cosa consiglieresti a Vidal?

"Se potessi dirgli qualcosa, gli direi di comportarsi come fece Iván Zamorano: i nerazzurri apprezzano molto i giocatori che danno tutto quello che hanno in campo, e Vidal è un guerriero. Non ho dubbi riguardo il suo trionfo".



Che ricordi hai del tuo ex compagno Zamorano?

"Lui è il migliore! Siamo tutt'ora amici. Era un grande compagno di squadra e non c'è giocatore che non ricordi tutto ciò che ha dato al club. Anche lui, come Vidal, era un guerriero. Lottava su tutti i palloni e, inoltre, era un grande bomber".



Torniamo a Vidal. E' il giocatore giusto per l'Inter?

"Assolutamente! Come ho già detto, lui è un guerriero. E ai tifosi piacciono giocatori come lui che escono sudati dal campo".



Che coppia con Nainggolan...

"Immaginate! Sono due grandi calciatori, di grande energia e potenza".