Andrea Bertolacci e il Milan sono ai saluti. Perché dopo una lunga avventura in rossonero con la parentesi in prestito al Genoa, il centrocampista si prepara al futuro con la decisione ormai presa, non rinnoverà il contratto e sta già valutando diverse proposte. Bertolacci a costo zero intriga da tempo proprio il Grifone: Preziosi lo ha cercato per mesi, non è decollata l'opportunità di inserirlo a gennaio nell'operazione Piatek ma a scadenza può essere un discorso da riaprire con il Genoa che rimane interessato. L'ultima ad attivarsi in ordine di tempo è stata proprio l'Udinese, questa sera avversaria del Milan e in prima fila per avere Bertolacci a giugno: la dirigenza lo segue e ci pensa concretamente, sarà il centrocampista a prendere la sua decisione.



RIFIUTO AL FULHAM - C'è anche chi ha cercato l'ex Roma a gennaio, ovvero Claudio Ranieri, all'epoca manager del Fulham che cercava rinforzi di esperienza da inserire nel roaster. Una proposta economica allettante che Bertolacci ha rifiutato nonostante la tentazione di lavorare con Ranieri, per cui nutre grande rispetto e stima; i Cottagers navigavano già in pessime acque destinati alla retrocessione e così Bertolacci ha preferito restare al Milan, senza polemiche e con professionalità. Aspettando giugno quando sceglierà la nuova destinazione.