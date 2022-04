Minutod.com racconta di come siano finiti diversi occhi su Alexandru Cicaldau, centrocampista 24enne in forza al Galatasaray. È il Betis Siviglia la squadra maggiormente interessata al suo profilo ma, per aggiudicarselo, gli spagnoli dovranno battere la concorrenza di Sampdoria e Fiorentina. Il calciatore rumeno è stato pagato 6,5 milioni di Euro dai turchi nel 2021, ora, si legge, ne serviranno molti di più.