"Mourinho è un grande tecnico, quello che conta domani per noi è fare bene. Giocare partite di questo calibro in questo stadio è sempre bello" dice Luiz Felipe, difensore del Real Betis, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Roma.



Il tuo rapporto con la Lazio?

La Lazio resterà sempre nel mio cuore, ho vissuto tante cose belle qua, ho vinto tre trofei e siamo tornati in Champions League. Adesso sono con il Betis e darò tutto per loro. Domani sarà una partita bellissima. Non ho sentito i miei amici laziali, però in tanti mi hanno scritto che dobbiamo vincere”.



Che mentalità ha portato Mourinho alla Roma?



“Mourinho è un grande allenatore, ha vinto la Conference League e ha portato una mentalità vincente. Era tanto tempo che non si vinceva alla Roma e lui c’è riuscito”.