Dopo la due giorni di Champions League che ha portato risultati altalenanti per le formazioni italiane tocca a Lazio e Milan tenere alto il tricolore nella serata di Europa League. La quarta giornata dei gironi eliminatori di biancocelesti e rossoneri è di quelle da segnare in rosso sul calendario poichè, dati gli ultimi risultati, potrebbe essere decisiva per il proseguo del torneo. Da un lato gli uomini di Simone Inzaghi, vittoriosi due settimane fa al Velodrome, ospitano il Marsiglia per assicurarsi, in caso di vittoria, un margine di 8 punti su i rivali che vorrebbe dire qualificazione al turno successivo. Dall'altro gli 11 di Gennaro Gattuso, sconfitti in casa dal Betis Siviglia sono in cerca di riscatto in Spagna per riconquistare la vetta del girone e allontanare l'Olympiacos in rimonta e ancora vivo in ottica qualificazione.





LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Cataldi, Milinkovic-Savic, Caceres; Correa, Immobile.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Mandanda; Sarr, Rami, Celeta-Car, Amavi; Luiz Gustavo, Strootman; Thauvin, Payet, Ocampos; Mitroglou.



BETIS (3-5-2): Lopez; Mandi, Bartra, Sidnei; Barragan, Lo Celso, Carvalho, Canales, Junior; Loren, Sanabria.

MILAN (3-5-2): Reina; Musacchio, Zapata, Rodriguez; Borini, Kessiè, Bakayoko, Calhanoglu, Laxalt; Suso, Cutrone.





DOVE VEDERLE IN TV

Sia la gara delle 18.55 fra Lazio e Marsiglia che quella delle 21 fra Betis Siviglia e Milan sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201), sia satellite che digitale terrestre, e su Sky Sport (canale 252 del satellite).