Penultima amichevole pre stagionale per la Roma di José Mourinho, che ieri pomeriggio ha lasciato il Portogallo per spostarsi in Spagna: a Siviglia questa sera alle 22 affronterà il Betis per la Unbeatables Cup, il trofeo che prende il nome dall'omonima associazione, la quale da anni sostiene la ricerca sulle cardiomiopatie e sulla morte improvvisa. Da lunedì i giallorossi riprenderanno gli allenamenti a Trigoria per la fase finale della preparazione. Attesa per vedere i progressi dei capitolini, che schierano il nuovo acquisto Rui Patricio e Zaniolo-Pellegrini-Mkhitaryan a supporto di Dzeko.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



REAL BETIS (4-2-3-1): Rui Silva; Sabaly, Edgar, Victor Ruiz, Alex Moreno; Paul, Canales; Rodri, Fekir, Aitor Ruibal; Borja Iglesias.



ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Diawara, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov.​



h 22 Betis-Roma LIVE