Sta per cambiare la fisionomia del mercato delledi maglia della, il più importante in Europa per valore economico (si stimano, ogni anno, introiti per). La nuova normativa (molto stringente sul fronte del betting) entrerà in vigore dalla stagione 2025/26, ma molti club britannici si augurano che il provvedimento possa slittare più avanti.Le squadre della prima divisione infattiUna decisione adottata autonomamente dalla stessa Lega calcio su forte impulso del Dipartimento nazionale Cultura, Media e Sport (DCMS). L’obiettivo primario è contrastare il fenomeno dilagante della(conosciuta nel settore anche come “gioco d’azzardo patologico”). Il ritardo nell’applicazione immediata della norma (almeno 3 stagioni sportive) nasce dalla volontà politica di preservare i contratti in essere, portandoli di fatto a scadenza naturale.Nella stagione in corso, vinta nuovamente dal Manchester City,In sintesi, sono ilfirmato da Betway, ildal partner asiatico Fun888, ilda Sbotop, ilda Sportsbet.io,da Stake.com (realtà di betting e crypto casino) e ilda Hollywood Bets. Senza dimenticare poi il(con il marchio W88) e il(sulla divisa di gioco appare il logo Dafabet).Nel complesso queste realtà calcistiche rinuncerebbero, su base annua, a poco meno di. Un sacrificio che i club della English Premier League (EPL) possono ancora permettersi per gli introiti provenienti dalla ricca “torta” dei diritti tv, ma già se si scende in Football Championship (l’equivalente della Serie B italiana) molte squadre sono legate, a filo doppio, a realtà del gioco d’azzardo (e lo stesso avviene, per esempio, nella prima divisione del calcio scozzese).Se si analizza la classifica finale dell’ultimo campionato di EPL sono tutti club di media-bassa classifica (l’unica eccezione è il Newcastle, dal prossimo anno tra l’altro in Champions League), a partire dal Brentford (9°), fino ad arrivare alle retrocesse Leeds e Southampton. Il prossimo anno torneranno in first division il, loe il. I vincitori della “cadetteria” UK (i “Clarets”) sono gli unici ad aver giocato in Football Championship con un brand del betting (la compagnia BK8). Sempre il Burnley, per l’atteso ritorno in Premiership, ha stretto un nuovo rapporto con l’azienda internazionale “W88”.La crociata anti-gioco arriva così anche in Inghilterra, dopo aver colpito l’Italia, tra il 2018 e il 2019, con l’emanazione prima, e l’entrata in vigore poi, del cosiddetto(ha vietato tutte le pubblicità e sponsorizzazioni di società di scommesse presenti sui led bordocampo, ma soprattutto sulle maglie di gioco). Questa scelta governativa ha portato, nell’arco di pochi mesi, ad escludere la stragrande maggioranza delle realtà di scommesse.Successivamente tutti i colossi del betting hanno scelto di dar vita a progetti di “”, dove è stato tutelato, in linea di massima, il logo e il nome dell’azienda (per esempio Bwin è diventato Bwin.tv, ecc.). Solo così i principali operatori sono riusciti ad aggirare le regole imposte dal Decreto Dignità, riuscendo, in qualche modo, a promuovere il brand e i servizi ad esso collegati.