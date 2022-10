Dal calcio al wrestling, dopo 21 anni di carriera come attaccante: i 104 chili e i 188 centimetri di Adebayo Akinfenwa, bomber da 222 gol con le maglie di Wimbledon, Swansea e Wycombe, sono passati dal rettangolo verde al ring. Il 40enne inglese di origini nigeriane, tifoso del Liverpool, accompagnerà la star della boxe olimpica britannica, Anthony Ogogo, nel suo incontro contro Malik.



DAL CALCIO AL WRESTLING - Questo il suo commento al Daily Mail: "Ho avuto la fortuna di fare la cosa che amo per più di 20 anni, ma era una professione, ora voglio provare nuove esperienze. Conosco Ogogo da un po’ di anni. Ci siamo incontrati quando era un pugile e siamo rimasti in contatto e la cosa del wrestling era sempre nella mia testa. Sfortunatamente lui non poteva più boxare e ha scoperto l’amore per il wrestling e mi ha chiesto se volessi provare. Quando trovi qualcosa che ti piace, diventa tutto più facile. Ma poi la mia mentalità è provare cose nuove. Mi piace, mi sono goduto gli allenamenti, mi piace che sia così intenso. Ci ho provato e non ho intenzione di mentire, fa male. Chiunque mi abbia visto giocare a calcio sa che quando sono caduto mi ci è voluto un po’ per alzarmi e mi ci vuole ancora più tempo per alzarmi nel wrestling quando provo a muovermi. Non è qualcosa che può fare chiunque".