Va in scena la penultima giornata di campionato con alcuni importanti verdetti ancora da assegnare: due posti per la prossima Champions League e l’ultima a retrocedere in Serie B insieme a Sampdoria e Cremonese. In chiave Europa, occhi puntati sul big match di giornata tra Juventus e Milan, con i bianconeri che, dopo la penalizzazione di 10 punti e la sconfitta con l’Empoli, cercano punti per restare in orbita europea e i rossoneri, quarti con 3 punti di vantaggio sull’Atalanta, che puntano a blindare un posto in Champions. Per gli esperti di Sisal è avanti la squadra di Allegri, a 2,40, si sale a 3,00 per il successo rossonero, il pareggio è a 3,35. Il Milan ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide contro la Juventus in campionato, un altro clean sheet con la Vecchia Signora è a 3,50. Tra gli uomini protagonisti del match, spicca Vlahovic, in rete a 3,00, ma anche Giroud, reduce dalla tripletta alla Sampdoria, è un forte candidato al gol, a 3,50. Altra sfida cruciale per il pass Champions, è quella a San Siro tra Inter e Atalanta: agli uomini di Inzaghi, dopo aver vinto la Coppa Italia, serve solo un punto per guadagnare l’aritmetica qualificazione all’Europa che conta, ma la Dea, a 3 punti dal quarto posto, punta allo stesso obiettivo. L’Inter è favorita, a 1,90, il blitz dei bergamaschi a San Siro vale 3,90, il pareggio è a 3,75. L’Atalanta è la vittima preferita di Edin Dzeko in Serie A: l ’attaccante bosniaco ha segnato nove reti contro i bergamaschi, inclusa una doppietta nella gara di andata, probabile un suo gol anche stavolta, a 2,75. In attesa della finale di Europa League, la Roma va dalla Fiorentina che vuole riscattarsi dalla sconfitta in finale di Coppa Italia: la squadra di Italiano è in vantaggio, a 2,00, il successo giallorosso è proposto a 3,90, a 3,40 il segno X.

Capitolo salvezza, con Sampdoria e Cremonese matematicamente retrocesse, la sfida a restare nella massima serie è tra Verona, Spezia e Lecce. L’Hellas, terzultima e quindi la più a rischio, ospita un Empoli già salvo ed è favorita a 1,70 contro il 5,00 dei toscani. Anche lo Spezia, che ha un punto in più dei gialloblù, è avanti con il Torino, a 2,35 con il successo granata a 3,10, mentre il Lecce, a +3 dalla salvezza, va a Monza da sfavorito, a 3,00 contro il successo dei brianzoli dato a 2, 50.