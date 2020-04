Chi scommette sa quanto sia difficile smettere. Come ogni vizio, quello del gioco si fa sentire in modo particolarmente accentuato nei periodi di crisi o difficoltà. Come affrontare la quarantena da Covid senza partite di calcio, senza corse di cavalli, senza Formula 1, senza hockey, senza football collegiale, senza, ovvero, eventi sportivi sui quali puntare? La tribù mondiale degli scommettitori non si è lasciata scoraggiare. Ha trovato sfoghi imprevisti e inaspettati: attività a cui sino a poco tempo fa nessuno prestava attenzione si sino scoperte gettonatissime. Come le biglie, ad esempio, con le quali su Internet vengono disputati seguitissimi tornei internazionali, tanto che il canale di YouTube della Marble League ha guadagnato più di 100.000 iscritti. Il re delle scommesse al tempo del coronavirus, però, è il trotto svedese, che ha registrato un aumento delle puntate pari al 465%. Chi non ne ha mai sentito parlare non si preoccupi. Si tratta di corse in cui il cavallo tira un carro a due ruote non dissimile da quello utilizzato ai tempi degli antichi greci e romani. Prima della pandemia era un passatempo di nicchia,scrive il Financial Times con un articolo in prima pagina, ma adesso che l'ordine naturale è stato rovesciato è una star che fa gola in tutto il mondo. Anche perché la Svezia non ha adottato le norme di distanziamento in vigore nella maggior parte d'Europa. E che dire del ping pong, quinto sport per scommesse per gli allibratori di Ladrokes Coral (prima del virus rappresentava l'1% delle entrate) ? O la lega di pallavolo dei monti Urali?