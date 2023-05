Polemica biglietti per la finale di Champions League tra Inter e Manchester City, in programma a Istanbul sabato 10 giugno alle 21. A raccontala Repubblica, che riprende la foto è di una lettera firmata dal vice presidente dell’Inter Club Parlamento, il deputato milanese di centrodestra Alessandro Colucci, segretario della Camera, eletto nel 2022 con la lista Noi Moderati. Si rivolge agli iscritti al club, una quarantina fra deputati senatori più oltre 150 fra commessi, autisti, assistenti e impiegati: «Cari amici, in riferimento alla finale di Champions League di Istanbul in queste ultime ore il Presidente Ignazio La Russa ha lavorato per ottenere le mgliori condizioni». Seguono i dettagli del pacchettPartenza da Milano e ritorno nella notte dopo la finale.Dalla lettera non si evincono particolari privilegi per i parlamentari: pagano di tasca propria il viaggio (come fece lo stesso La Russa quando, in ferie, assistette a Benfica Inter a Lisbona) e acquistano i biglietti tramite Uefa, come qualsiasi tifoso iscritto a un club. Anzi si precisa che «la prenotazione non è vincolante» e lo stesso Colucci spiega: «Vogliamo contare quanti nostri iscritti vorrebbero partire.I tifosi comuni sono sul piede di guerra. La curva nord di Milano, dopo avere disertato per protesta il tifo per il primo quarto d’ora della finale di Coppa Italia, si è riunita al tradizionale ritrovo del Baretto di San Siro per discutere il da farsi:. Ne vorrebbero di più, rivendicando il proprio ruolo nel sostenere la squadra. Il club da un lato vuole garantire alla squadra il tifo più caldo possibile, ma dall’altro non vuole venir meno alla regola di equità e trasparenza che si è data: come scrive Repubblica i biglietti saranno venduti agli abbonati e agli Inter club che ne hanno fatto richiesta online, privilegiando chi ha in tasca una tessera da più tempo. Una tessera annuale a San Siro, o quella di un club nerazzurro, non di partito.