La finale di UEFA Europa Conference League 2023 si giocherà alla Eden Arena di Praga, in Cechia, mercoledì 7 giugno alle 21:00 CEST.



Un totale di 13.000 biglietti su 18.000 saranno a disposizione dei tifosi e del pubblico generico per l'acquisto. Le due squadre che raggiungeranno la finale riceveranno 5.000 biglietti ciascuna, mentre i restanti tagliandi saranno messi in vendita tramite UEFA.com/tickets. Ogni richiedente potrà acquistare fino a quattro biglietti nella categoria di prezzo assegnata.



Il processo di vendita e assegnazione dei biglietti riservati ai tifosi delle squadre finaliste viene gestito dai club coinvolti. I biglietti rimanenti sono destinati alla struttura organizzativa locale, alla UEFA, alle federazioni nazionali affiliate alla UEFA, ai partner commerciali e alle emittenti televisive.



I prezzi dei biglietti per il pubblico generico sono:



Categoria 4: €25; Categoria 3: €45; Categoria 2: €85; Categoria 1: €125



I biglietti riservati agli spettatori con disabilità costano 25 euro (tutti i biglietti hanno il prezzo della Categoria 4 e danno diritto a un biglietto per l'accompagnatore).