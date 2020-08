Il Bologna tenta un ultimo e disperato assalto al difensore brasiliano Lyanco, valutato 15 milioni di euro dal Torino. Sempre secondo il Corriere dello Sport, il club rossoblù non si è ancora arreso anche per il giovane terzino sinistro scozzese Aaron Hickey (Hearth of Midlothian), nonostante la forte concorrenza del Bayern Monaco.



Luis Binks, il giovane difensore inglese annunciato nei giorni passati dal Bologna e che fino al 31 dicembre giocherà al Montreal Impact, ha dichiarato a Ken Sport News: "Quando arriverò a Bologna non potrò essere da subito un titolare, tutto quello che dovrò fare è lavorare tutti i giorni così da poter sbarcare in Italia al massimo delle condizioni fisiche. Ho guardato il Bologna con attenzione nelle ultime partite, gioca un bel calcio e ha giocatori molto importanti. Non vedo l'ora di poter lavorare con Sinisa Mihajlovic".