Quest’oggi, alla viglia della delicatissima semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha rilasciato una breve intervista a Tuttosport in cui ha introdotto la sfida di domani contro i bianconeri: dall’importanza della sfida al rapporto con Dusan Vlahovic. Queste le sue parole:



"Fu ingiusto e faremo di tutto per rifarci e riscattare quell'ingiustizia. Ci giocheremo le nostre carte al 100%, abbiamo tantissima voglia di andare in finale, ma non sarà facile perché la Juventus è una grande squadra. Vlahovic? Tutti sono forti, ma quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutti, dimostra il giocatore che è e quello che può diventare. Sarà difficile fermarlo. Ognuno è responsabile delle proprie scelte, Dusan ha fatto la sua e questo è il calcio. La sua cessione ha fatto clamore soprattutto per la rivalità fra le due piazze. In ogni caso, finché lui è stato con noi ha sempre dato il massimo".



Il capitano viola ha poi parlato anche del suo futuro, aprendo ad un rinnovo del contratto con il club: "Sono pronto a chiudere qui la mia carriera. Potrei rinnovare in bianco e dire ai dirigenti di mettere loro le cifre. Andare in finale sarebbe anche il coronamento di un sogno che aveva Davide, il mio pensiero in questo momento va a lui. Credeva che la squadra sarebbe rinata e ripartita".