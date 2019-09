Una presenza inaspettata si è palesata ieri a Vicarage Road per la partita del Watford. La famosissima ex-pornostar e ora diventata commentatrice sportiva Mia Khalifa si è infatti presentata, vestita con la divisa degli Hornets prima negli spogliatoi e poi sugli spalti dove si è scatenata bevendo birra alla goccia.



Tanti fan si sono però sorpresi. Mia Khalifa è una storica tifosa del West Ham e allora cosa ci faceva a vedere Watfrod-Arsenal? La spiegazione l'ha data proprio lei: "Tiferò per tutte le squadre che giocano contro l'Arsenal".



Semplice no? Come bere una media alla goccia senza versarsela addosso. Ce l'avrà fatta? Ecco il video e le foto nella nostra gallery.