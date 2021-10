. No, non è uno scherzo. Se siete in riva al Lago quando la squadra di Jackè in campo e se dovessero arrivare, nel frattempo, i tre punti, come capitato contro l'sabato, nei bar e nei pub della città il primo giro da bere lo manda ilE' un'iniziativa presa dalla società lariana, che ha spiegato così il concept:. E così, insieme a Confcommercio, Confesercenti e col supporto del comune, sono stati identificati alcuni locali nei quali si potrà godere dell'iniziativa. Il tutto nasce dalla volontà della proprietà di collaborare con le realtà del territorio. Territorio dove, sabato, dopo le reti di Bellemo e Parigini, i baristi, all'unisono, hanno gridato: "Niente da pagare, lo offre il Como". Quindi vi conviene segnarvi in agenda le partite del Como. E tifare a ora aperitivo...