Marianna Gautieri continua a fare impazzire i propri fan. Le ultime foto su Instagram pubblicate dalla figlia dell’ex calciatore della Roma, testimoni della quarantena della sexy ragazza, continuano a riscuotere grandi apprezzamenti. La ricetta per non impazzire? Birra, selfie e un fisico da urlo.



Il profilo di Marianna è in crescita esponenziale. 111mila follower e una serie di immagini da capogiro. Bella e di personalità, ormai è a tutti gli effetti un'influencer. ​Il calcio però, è e resta una parte fondamentale della vita della giovane: il legame con il padre, cosi come ha ammesso, è molto profondo e radicato, così come il tifo per il Milan. E per ora il mare può attendere...