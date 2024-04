Bisoli ritrova il Sudtirol da avversario: prima volta dopo l'esonero

Immaginando il DNA di, la vigilia dinon può essere come le altre. Troppo poco il tempo per rimarginare la ferita causata dall'esonero, troppo forte il legame instauratosi tra il tecnico bolognese e Bolzano fino allo scorso dicembre. Per la prima volta rivali dopo il divorzio, per la prima volta l'uno contro l'altro: nel mezzo, un finale di stagione in cui canarini e altoatesini si giocano tutto.- ha confidato Bisoli in conferenza - Ma i miei ex tifosi, i miei ex calciatori e i miei ex dirigenti devo sapere che voglio e devo lottare per il Modena con tutte le forze".

Il binomio Bisoli-Sudtirol si interrompe a inizio dicembre, quando a certificare il momento difficile dei biancorossi arriva la sconfitta interna col. Nulla di clamoroso, anche alla luce dell'annata super dei lariani, ma a spezzare l'incantesimo è la conferenza post-gara dell'allenatore emiliano caratterizzata da una stoccata al gruppo:. Da qui la decisione di esonerare Bisoli, che a metà aprile ha detto sì alla chiamata del Modena per tornare in pista e dimenticare.

Sedici mesi non si cancellano, ma sabato al 'Braglia' non ci sarà spazio per i sentimentalismi. I gialloblù, come evidenziato dal loro nuovo timoniere, possono infatti mettere una seria ipoteca sulla permanenza in Serie B."Vincere domani ci permetterebbe di raggiungere in anticipo al 99% il mantenimento della categoria. Dovremo metterci il cuore e dare ancora qualcosa in più. I tifosi del Modena non assaporano la vittoria da 13 giornate: dobbiamo vincere per loro, per noi e per la società.". Tra emozioni e obiettivi: Modena-Sudtirol sa di Bisoli 'day'.