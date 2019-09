Missione portoghese., un match dove abbondavano i talenti al Da Luz in occasione della notte europea; un blitz coordinato per i rossoneri che sono sempre attenti alle opportunità e ai giovani da tenere sotto controllo, dopo il blitz per Camavinga del Rennes c'è da aggiungere un'altra serie di missioni per aggiornare sempre la lista a disposizione di Boban, Maldini e Massara.- Un'occasione per seguire da vicino diversi prospetti:, è un difensore classe '97 già seguito dalla Juventus e dall'Atlético Madrid, i rossoneri lo tengono d'occhio proprio come il portiereVlachodimos, qualora in futuro venisse programmata la cessione di Donnarumma che al momento anzi è in dialogo per il rinnovo. Osservato speciale anche l'attaccante danese, oltre alla stella Timo Werner (autore della doppietta decisiva) che ha appena rinnovato e rimane nel mirino del Bayern Monaco. Desiderio più complicato, quindi. Proprio come, centrale francese 20enne che gli osservatori rossoneri conoscono bene ma costa già tanto. L'opportunità giusta per aggiornarsi, il Milan in missione per giovani da Champions.