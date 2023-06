Si chiama 'Blucerchiati srl', è nata dieci giorni fa ed è la società 'veicolo' tramite cui Andreae Matteohanno tolto la Sampdoria dalle mani di Massimo. La mossa è nota: lo scorso 15 giugno, tramite la Blucerchiati, i due hanno sottoscritto il prestito obbligazionario convertibile emesso dalla società. Radrizzani e Manfredi, con un bonifico da quasi 6 milioni di euro (5.997.600 euro) sono diventatiall' assemblea degli azionisti del giorno successivo, che Ferrero avrebbe probabilmente mandato deserta.La sede legale della Blucerchiati è a Milano, per la relativa iscrizione nel competente registro delle imprese, ma adesso potrebbe anche essere spostata a Genova. Il suo capitale sociale è 10.000 euro, l'unico socio è Radrizzani al 100%. A questo punto, secondo Il Secolo XIX, sarebbe proprio l'ex patron del Leeds ildella Samp. L'amministratore unico della Blucerchiati invece è Manfredi.La società veicolo non è stata creata per l'occasione, ma era già esistente da luglio 2022. Era nata come. La modifica in 'Blucerchiati' è avvenuta lo scorso 12 giugno a Milano, e ha durata fino al 2050. Sono state effettuate anche modifiche statuarie, con nuovo oggetto sociale "assunzione di partecipazioni in altre società e imprese italiane e/o estere" e "finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario a favore delle società partecipate". Curiosamente, quando sono state apportate queste modifiche il rappresentante legale della precedente società F-Harvest era il notaio Giacomo Ridella, genovese, autenticatore sul contratto di cessione delle azioni del Milan daa Li Yonghong.La prossima settimana sia Manfredi che Radrizzani sono attesi a Genova. Per quanto riguarda i, avranno tempo fino a mercoledì per esercitare i propri diritti di opzione per la sottoscrizione delle obbligazioni, che in seguito verranno convertite in azioni.