È rivoluzione per la Bobo Tv. Vieri l'aveva annunciata nella scorsa settimana: “Volevo comunicarvi che da stasera ci sarò solo io alla Bobo Tv. Ringrazio Lele, Antonio e Nicola per la loro presenza e la loro collaborazione avuta fino ad oggi”. Ora l'attaccante ex Juve e Inter ha annunciato chi ci sarà al loro posto. Per avvicinarsi a un pubblico più giovane, si è deciso di andare a pescare influencer e content creator tra i più famosi nel mondo calcistico. Infatti al fianco di Vieri, nella Bobo Tv ci saranno Luca Mastrangelo, Gabboman, Emiscouting e Cisco. Un cambiamento importante per la trasmissione verso una svolta di stile più Gen Z.