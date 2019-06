Ci siamo, Ever Banega è a un passo dal ritorno al Boca Juniors. Come riporta TyC Sports, l'ex centrocampista dell'Inter, ora al Siviglia, ha detto sì alla corte degli Xeneizes, ora tocca ai club trattare. Ma la volontà del Tanguito è già nota al cub andaluso.



Sempre secondo il portale argentino, poi, il Boca attende sempre la risposta di Daniele De Rossi: offerta di sei mesi, quella presentata da Burdisso, con l'ex Roma che poi potrebbe volare in MLS. De Rossi più Banega: il Boca è al lavoro. E con loro, nel mirino c'è anche Eduardo Salvio, attaccante del Benfica atteso in Argentina nei prossimi giorni. Grandi progetti per l'assalto alla Libertadores.Il 25 luglio ci sarà l'andata degli ottavi di finale contro l'Atletico Paranaense.