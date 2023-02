Leandro Paredes, centrocampista della Juventus in prestito dal PSG, neocampione del mondo, potrebbe andare al Boca Juniors? I tifosi argentini sono già in visibilio. Negli ultimi giorni è diventato virale l’hashtag #ParedesABoca. Come mai? Oltre alle varie indiscrezioni di mercato, le quali vedono l’argentino in partenza questa estate, il merito di tutto ciò è di Francesco Celeste, amico del calciatore.



LA FOTO – Quest’ultimo, ha pubblicato sui social una maglietta del club di Buenos Aires con il cognome di Paredes, la Bombonera in sfondo con un messaggio che cita: “Manca tanto, loco?”



IL GESTO – Il centrocampista bianconero ha prontamente condiviso la storia dell’amico con due cuori: uno giallo e uno blu. Nonostante ciò, il Boca non ha confermato nulla a riguardo; anche perché, nel caso la Juve non lo riscattasse, dovrà ritornare al PSG a fine anno. Per ora, è solo un allettamento, ma non si sa mai.